Застреленного в Москве полицейского похоронили в Домодедово

38-летнего Максима Веялко, погибшего в ходе стрельбы на станции метро «Рязанский проспект» в Москве , похоронили на городском кладбище в Домодедово

Как сообщает сайт « Подмосковье сегодня», почтить память погибшего помимо родных и близких пришли руководители столичного главка и структурных подразделений МВД , коллеги и ветераны УВД московского метрополитена.

По данным издания, с 2018 года Веялко занимал должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене.

Напомним, трагический инцидент произошел 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект». Свои действия он объяснил усталостью от службы в полиции и нежеланием сидеть в тюрьме за получение взятки.