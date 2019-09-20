Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей

Очевидец трагедии с 12-летней россиянкой в турецком отеле уверен, что ее можно было спасти, но из-за халатности персонала и медиков этого сделать не удалось.

Трагедия с 12-летней Алисой произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме . Ее руку затянуло в трубу бассейна, девочка ушла под воду, провела там около 10 минут и получила тяжелые травмы мозга и легких.

Турист из США Хосик Аракелян рассказал «Комсомольской правде», что никто из персонала отеля не знал, как отключить подачу воды в бассейн. Это сделал один из постояльцев, отключив все предохранители в электрощитовой. Призывы о помощи заглушала громкая музыка, вызывать медиков также пришлось очевидцам несчастного случая. Скорая помощь приехала лишь через полчаса, а прибывшие медики оказались явно некомпетентными.

«Они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом. Хотя даже мы им об этом говорили», — заявил Аракелян.

Местная больница отказалась предоставить вертолет, чтобы перевезти ребенка в Денизли, где ей могли оказать нужную медицинскую помощь. Девочку повезли на машине, путь занял три с половиной часа.

«Пока решался вопрос с транспортировкой, мне удалось поговорить с менеджером отеля. Когда я спросил его, «как у вас насчет политики безопасности», он ответил, что труба, в которую затянуло руку Алисы, стояла у них в бассейне уже 20 лет, и за это время с ней не возникало никаких проблем! Потом он заявил, что раз это произошло — значит, такова судьба девочки, и начал обвинять ее родителей в том, что они за ней недосмотрели», — рассказал Аракелян.

По его словам, когда на место прибыла полиция, персонал отеля попытался переложить вину на туристов. Очевидец уверен, что если б и отель, и врачи скорой сработали четко и оперативно, Алису можно было бы спасти.