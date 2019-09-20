Собака погибла во время авиаперелета

Запертая в клетке собака погибла в муках от жары во время перелета

Собака погибла в багажном отсеке самолета, «сварившись» от жары в клетке. Об этом пишет The Sun.

Дворняжка по имени Рок летел вместе со своими хозяевами, семьей Чианчимино (Ciancimino), из Бостона в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Во время остановки в Ньюарке сотрудники авиакомпании United Airlines сообщили хозяевам, что пес погиб. По их словам, Рок травмировал себя, когда пытался разгрызть клетку, чтобы сбежать.

Однако Чианчимино уверены, что в случившемся виноват персонал авиакомпании, который оставил собаку «вариться» в жарком багажном отделении.

«Они его буквально поджарили. Он уже полностью ослеп, когда они его обнаружили», — рассказал отец семейства Джон Пол Чианчимино.

Более того, в отчете ветклиники, оказавшемся в распоряжении издания, говорится, что собака умерла в муках от теплового удара, который вызвал отказ всех органов.

В United Airlines рассказали, что, как только персонал узнал о состоянии Рока, его тут же доставили в местную клинику, однако ветеринарам не удалось его спасти. Авиакомпания компенсировала семье все расходы, связанные с транспортировкой тела питомца.

Ранее в сентябре еще одна собака, девятимесячный бульдог по кличке Роджер, не перенес рейс. Животное погибло во время трансатлантического перелета по вине сотрудников авиакомпании, которые на 18 часов оставили его без воды.