В США умер очередной вейпер

Восьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов в США

Житель штата Миссури стал восьмым в США человеком, умершим из-за вызванного курением вейпа заболевания.

Лёгкие мужчины функционировали нормально, пока в мае он не начал курить вейп. У него развились лёгкие респираторные симптомы, 22 августа он был госпитализирован, рассказали в Минздраве штата.

Всё началось с одышки, болезнь быстро прогрессировала и развилась в острый респираторный дистресс-синдром, пояснил пульмонолог Майкл Плиско. Спасти мужчину не удалось.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.