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Восьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов в США 

News.ru 1 час назад
В США умер очередной вейпер
Фото: РИА Новости
Житель штата Миссури стал восьмым в США человеком, умершим из-за вызванного курением вейпа заболевания.
Лёгкие мужчины функционировали нормально, пока в мае он не начал курить вейп. У него развились лёгкие респираторные симптомы, 22 августа он был госпитализирован, рассказали в Минздраве штата.
Всё началось с одышки, болезнь быстро прогрессировала и развилась в острый респираторный дистресс-синдром, пояснил пульмонолог Майкл Плиско. Спасти мужчину не удалось.
В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.
Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , США , Дональд Трамп , Минздрав РФ
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