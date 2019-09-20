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В МЧС назвали предварительную причину пожара в ТЦ «Гранд-Парк» в Грозном 

ТАСС 35 минут назад
Названа предварительная причина пожара в ТЦ в Грозном
Фото: РИА Новости
Нарушение работы электросети является предварительной причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"По поступающей на данный момент информации от следственных органов, работающих на месте происшествия, основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара. Однако на данном этапе категорично говорить о выводах не представляется возможным, так как работа на месте происшествия продолжается. Пожарно-техническая экспертиза будет завершена в течение 10 дней", — отмечается в сообщении.
Пожар в торгово-развлекательном центре произошел в четверг вечером. Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших нет.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Грозный
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