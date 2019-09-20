Воры в законе устроили бунт в колонии

Несколько осужденных колонии №7 в Дагестане попытались устроить бунт, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканское управление ФСИН России

Согласно заявлению ФСИН, «несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации».

Отмечается, что администрация колонии смогла пресечь попытку бунта без применения физической силы и специальных средств.

На фотографиях, опубликованных агентством, видны сломанная мебель и выломанные двери в одном из зданий исправительного учреждения.

По данным издания «Регион Онлайн», к организации бунта причастны «воры в законе» Зиявудин Абдулхаликов и Шамиль Магомедов, которые в начале сентября были осуждены по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Издание сообщает, что взбунтовавшиеся заключенные требуют, чтобы «их услышали и приняли меры». Они утверждают, что сотрудники колонии их унижают и ущемляют.