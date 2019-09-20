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Воры в законе устроили бунт в колонии 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Несколько осужденных колонии №7 в Дагестане попытались устроить бунт, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканское управление ФСИН России.
Согласно заявлению ФСИН, «несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации».
Отмечается, что администрация колонии смогла пресечь попытку бунта без применения физической силы и специальных средств.
На фотографиях, опубликованных агентством, видны сломанная мебель и выломанные двери в одном из зданий исправительного учреждения.
По данным издания «Регион Онлайн», к организации бунта причастны «воры в законе» Зиявудин Абдулхаликов и Шамиль Магомедов, которые в начале сентября были осуждены по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Издание сообщает, что взбунтовавшиеся заключенные требуют, чтобы «их услышали и приняли меры». Они утверждают, что сотрудники колонии их унижают и ущемляют.
Комментарии37
Происшествия , Видео , ФСИН , РИА "Дагестан" , Республика Дагестан
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