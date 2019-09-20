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Заключенные одной из колоний в Дагестане попытались устроить бунт 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
В дагестанской колонии заключенные утроили бунт
Фото: РИА Новости
Несколько осужденных попытались дестабилизировать ситуацию в одной из колоний в Дагестане, но попытку бунта удалось предотвратить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России по Дагестану
"20 сентября 2019 года в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, на место происшествия выехали представители руководства ФСИН России по Республике Дагестан и Махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов. Физическая сила и специальные средства, по данным пресс-службы, к осужденным не применялись.
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Происшествия , Курбан Курбанов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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