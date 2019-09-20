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Напарница расстрелявшего коллег полицейского дала показания 

Рамблер 1 час назад
Полицейский Алексей Смирнов обвинил расстрелянных коллег в попытке его подставить. Об этом, как стало известно «Московскому комсомольцу», в рапорте написала его напарница.
18 сентября старший прапорщик управления внутренних дел на Московском метрополитене Смирнов на станции «Рязанский проспект» расстрелял двоих сотрудников управления собственной безопасности МВД Максима Веялко и Алексея Лимонова.
Они пытались задержать Смирнова за получение взятки. Веялко погиб, Лимонов был тяжело ранен. Стрелок был задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
После событий напарница прапорщика, старший сержант Светлана Жигальская, написала рапорт. В нем она сообщила, что момент стрельбы не видела, а о том, что она произошла, узнала от дежурного.
Сразу после этого Жигальская направилась в помещение, где стрельба имела место. Смирнов был внутри — ходил с пистолетом в руках над раненым мужчиной. Прапорщик заявил напарнице, что это — сотрудник собственной безопасности МВД, который «пихал» ему деньги, желая подставить.
Жигальская попросила коллегу убрать пистолет в кобуру. Тот послушался. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место через 10 минут.
Комментарии13
Происшествия , Видео , Алексей Смирнов , Алексей Лимонов , МВД , Московский комсомолец
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