Что помешало спастись съемочной группе Сергея Бодрова

«500 дней на месте трагедии»: как искали Сергея Бодрова

Гибель Сергея Бодрова-младшего вместе со съемочной группой его фильма «Связной» в Кармадонском ущелье при сходе ледника Колка в 2002 году стала ударом для всего российского кинематографа, а обстоятельства трагедии до сих пор вызывают у многих вопросы. «Газета.Ru» рассказывает о сходе ледника и спасательной операции, продолжавшейся после этого на протяжении полутора лет.

В сентябре 2002 года Сергей Бодров-младший приступил к созданию фильма «Связной», для съемок одной из сцен его команда отправилась во Владикавказ , откуда 20 сентября выехала в направлении Кармадонского ущелья.

Начало съемок пришлось перенести на четыре часа из-за проблем с транспортом — если бы не эта задержка, трагедии можно было избежать. Работа продлилась до 19 часов, съемочной группе пришлось досрочно сворачивать аппаратуру из-за плохого освещения.

В 20:08 вниз по руслу реки Геналдон сошел ледник Колка, протяженность которого составляла пять километров, а объем — 21 млн кубометров. Его движение привело к возникновению селевого потока длиной 11 км и шириной около 50 метров. В течение 20 минут Кармадонское ущелье накрыло слоем камней, грязи и льда толщиной 300 метров. Скорость движения селевых потоков составляла не меньше 200 км в час.

Стихия полностью разрушила трехэтажный нежилой корпус санатория «Кармадон», базу отдыха Северо-Осетинского государственного университета, базу отдыха республиканского министерства юстиции, а также нанесла серьезный ущерб жителям нескольких деревень.

Были также сорваны линии электропередач длиной 1,5 км, разрушены очистные сооружения и скважины водозабора. В результате произошедшего погибли 19 человек, 106 считаются пропавшими без вести, среди них — 42 человека из команды Бодрова.

Спасатели смогли добраться до ущелья только спустя несколько часов из-за завалов на дороге. В поисково-спасательных работах принимали участие близкие съемочной группы, а также жители местных населенных пунктов.

«Мы полтора года прожили в поисковом лагере. 500 дней. Ни одного несчастного случая, ни одной царапины ни у кого, так чтобы увезти в больницу. Даже простудой никто не заболел на леднике. Мы считали, что Всевышний нас оберегает, что это его воля, чтобы мы не останавливались и шли до конца», — говорила о тех событиях мать одного из погибших Лариса Кесаонова.

В течение первых трех месяцев были найдены 17 тел. Несмотря на заявление межведомственной комиссии о том, что выжить в условиях схода ледника было фактически невозможно, добровольцы разбили в ущелье постоянный лагерь в надежде, что кто-то мог выжить, укрывшись в тоннеле.

Родным погибших удалось добиться того, чтобы в толще льда была пробурена скважина, которая могла бы открыть для спасательной операции вход в тоннель. Специалисты скептически отнеслись к их планам, так как считали крайне маловероятным попадание в необходимую точку под массивным слоем льда.

После 19 неудачных попыток спасателям все же удалось прорубить скважину длиной в 69 метров, которая открыла дорогу в тоннель, однако тот оказался заполнен водой.

«Тоннель мы нашли через полтора года. Мы с Лешей Егоровым, журналистом НТВ, сняли на камеру каждый его сантиметр. Чтобы ничего не пропустить — может, на стене было бы что-то написано. Но нет, не было там ничего. Когда все стало ясно, люди начали разъезжаться», — рассказал «Снобу» Константин Джерапов, первым спустившийся в скважину.

7 мая 2003 года было официально объявлено о прекращении поисков. Однако обстоятельства трагедии вызвали слишком много вопросов у родственников.

«По официальной версии с ледника Майли кусок льда упал на Колку, и это двинуло его вниз. Впоследствии выяснилось, что к тому моменту уже были съемки со спутников, по которым было понятно, что это произойдет. Но запросили эти данные уже после случившегося. Если бы это увидели раньше, то могли бы предупредить об опасности и эвакуировать жителей этих мест», — сообщила Кесаонова.

Помимо этого, семьи участников съемочной группы возмутились тем, что местные чиновники не приняли никаких мер не только по обеспечению безопасности людей, находившихся в ущелье, но и по информированию о грозящей опасности схода ледника. В связи с этим в 2006 году в Европейский суд по правам человека была подана жалоба на нарушение конвенции по защите прав человека.

Однако добиться компенсаций родственникам погибших не удалось — из-за чрезмерного количества зарегистрированных дел их иску была присвоена низкая приоритетность в очереди на рассмотрение.

При этом специалисты предупреждают, что ледник Колка относится к типу пульсирующих ледников и должен сойти снова. Новую дату схода определить затруднительно, поэтому ученые продолжают наблюдение.