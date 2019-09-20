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Parisien: в центре Лиона произошла стрельба 

ТАСС 20 минут назад
В центре Лиона произошла стрельба
Фото: Reuters
Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid начало в пятницу операцию в Лионе (центральная часть страны) в связи с совершенными неизвестным выстрелами из ружья. Об этом сообщили телеканал France 3 и газета Le Parisien.
Согласно первым показаниям свидетелей, выстрелы были сделаны из окна дома на улице Вильруа неустановленной женщиной. Стрельба велась из дробовика. Легкое ранение в руку получила проходившая по улице женщина.
Стрелявшая укрылась в своей квартире. Полицией создана обширная зона безопасности, перекрыты несколько кварталов центра города. Изменены многие маршруты движения городского транспорта. Ученикам ближайшего лицея запрещено покидать здание.
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