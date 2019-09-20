Суд решил судьбу Устинова

Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года тюрьмы после акции протеста 3 августа, под подписку о невыезде до обжалования приговора и его вступления в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Юлия Манеркина заявила, что Устинов покинет СИЗО до конца дня 20 сентября.

Устинова приговорили к заключению 16 сентября. По версии следствия, он выкрикивал лозунги на московской акции протеста 3 августа, а при задержании оказал сопротивление, из-за чего сотрудник Росгвардии вывихнул плечо. Вину Устинов не признал. Он утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал друга возле метро.

Позже Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения и выпустить Устинова. Приговор в ведомстве сочли слишком суровым и попросили назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

По данным РИА Новости, заседание суда, на котором рассмотрят смягчение наказания Устинову, перенесли с 23 на 26 сентября.