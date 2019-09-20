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Суд решил судьбу Устинова 

Рамблер 40 минут назад
Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года тюрьмы после акции протеста 3 августа, под подписку о невыезде до обжалования приговора и его вступления в силу. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Юлия Манеркина заявила, что Устинов покинет СИЗО до конца дня 20 сентября.
Устинова приговорили к заключению 16 сентября. По версии следствия, он выкрикивал лозунги на московской акции протеста 3 августа, а при задержании оказал сопротивление, из-за чего сотрудник Росгвардии вывихнул плечо. Вину Устинов не признал. Он утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал друга возле метро.
В его поддержку выступили многие коллеги-актеры и другие знаменитости, в том числе Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Александр Филиппенко, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Иван Охлобыстин т телеведущий Александр Гордон. Они ссылались на записи задержания, на которых видно, что Устинов ничего не выкрикивал и не сопротивлялся.
Против реального срока Устинова также выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Позже Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения и выпустить Устинова. Приговор в ведомстве сочли слишком суровым и попросили назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
По данным РИА Новости, заседание суда, на котором рассмотрят смягчение наказания Устинову, перенесли с 23 на 26 сентября.
Комментарии6
Происшествия , Видео , Андрей Турчак , Михаил Ефремов , Ирина Горбачева , Иван Охлобыстин , Виктор Золотов , Олег Меньшиков , Александр Филиппенко , Елизавета Боярская , Александр Гордон , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Мосгорсуд , ФСИН
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