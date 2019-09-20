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Павла Устинова выпустили из СИЗО 

360tv.ru 45 минут назад
Мосгорсуд освободил осужденного на 3,5 года колонии актера Павла Устинова из следственного изолятора. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
20 сентября в Мосгорсуде рассмотрели заявление прокуратуры об изменении меры пресечения Устинову. Было принято решение освободить его из СИЗО. Прокуратура направила в суд это заявление по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены 19 сентября.
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года к колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании в центре Москвы 3 августа. Сам актер своей вины не признал.
В поддержку Устинова выступили российские актеры и ряд общественников. За него также заступился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он написал, что на видеозаписи отчетливо видно, что «парень просто стоял возле метро».
Глава Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что считает наказание слишком суровым. Он отметил, что за подобного рода преступление Устинова следует дать год условно.
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Происшествия , Видео , Андрей Турчак , Виктор Золотов , Анатолий Кучерена , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Мосгорсуд , МВД , ФСИН
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