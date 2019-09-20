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Украинскому депутату пробили голову кирпичом 

Lenta.ru + ещё 3 50 минут назад
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
Фото: РИА Новости
В Киеве злоумышленник ударил по голове кирпичом депутата Киевсовета. Об этом сообщает УНИАН.
«В управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове», — сообщили в полиции.
Личность пострадавшего депутата не раскрывается. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и дачи объяснений.
Ранеее стало известно об избиении заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Слончака. Нападение на заместителя главы КГГА было совершено в подъезде его дома. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.
Слончак занимает должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправления с 12 декабря 2018 года. Кроме того, он является главой наблюдательного совета частного акционерного общества «Холдинговая компания "Киевгорстрой"».
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Происшествия , Киев
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