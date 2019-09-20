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«Ребенок орал и горел»: в Турции россиян с детьми облили горящим маслом 

Рамблер + ещё 14 14 минут назад
В турецком курортном поселке Кестель восемь россиян, в том числе двое детей, пострадали в результате ошибки повара на кулинарном шоу. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на отца пострадавших.
По словам собеседника издания, повар пролил горящее масло на людей. Один пострадавший взрослый и два мальчика (трех с половиной и десяти лет) пока находятся в больнице.
Отец мальчиков заявил, что у одного из его сыновей диагностировали ожоги 27 процентов тела второй и третей степени. У второго мальчика ожог 16 процентов тела, обгорели рука и голова.
«Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять», — рассказал отец пострадавших.
Инцидент произошел в отеле Club Paradiso. Мужчина отметил, что претензий к отелю у него нет, так как владельцы взяли вину за случившееся на себя, отправили россиян в клинику и оплатили лечение. Также они выделили средства на дальнейшее лечение детей в России.
На обратный рейс россияне из-за инцидента не попали, новые билеты им оплатит страховая компания.
Этим летом сообщалось о нескольких случаях смерти молодых россиян в Турции. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что всего за туристический сезон зафиксировали 88 смертей и 40 случаев медицинской эвакуации. Дипломат объяснил эти показатели ростом турпотока из России.
Комментарии129
Происшествия , Видео , Пожары , Алексей Ерхов , РИА Новости , Турция
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