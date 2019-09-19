Еще 7 коллег экс-дознавательницы допросили в Уфе

Суд в Уфе допросил еще семерых коллег бывшей дознавательницы, которая является потерпевшей по делу об изнасиловании тремя коллегами в отделе полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков рассказал, что все допрошенные заявили об отсутствии признаков изнасилования в поведении девушки на работе.

По их показаниям, девушка пришла утром на работу в хорошем настроении, дала остальным коллегам указания по работе. При этом обвиняемый в групповом изнасиловании отдела начальник полиции Эдуард Матвеев выразил недовольство ее работой при всех коллегах. После этого вечером девушка написала заявление о групповом изнасиловании.

Кроме того, появилась информация, что за несколько дней до совершенного преступления экс-дознавательница напилась на одном из ведомственных мероприятий, а также приставала к мужчинам-коллегам. После она села за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП, после чего ее уволили.

Появились и показания о том, что девушка в день изнасилования пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что расследовавший дело об изнасиловании в Уфе дознавательницы следователь уволился.