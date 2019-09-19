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Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ в Грозном потушен 

ТАСС + ещё 8 41 минуту назад
Пожар в ТЦ в Грозном потушен
Фото: РИА Новости
Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ Грозного потушен, жертв и пострадавших нет.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, открытое горение было ликвидировано в 21:58 мск. Сообщалось, что из здания была проведена эвакуация персонала и посетителей. К тушению пожара привлекли 12 пожарных расчетов, 50 человек.
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гранд-парк" — самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.
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Происшествия , Пожары , Грозный
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