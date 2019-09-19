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В Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому 

ТАСС 1 час назад
В Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому
Фото: Wikimedia Commons
Вандалы испортили надписями памятник поэту Владимиру Маяковскому в центре Санкт-Петербурга. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Центрального района города.
Неизвестные нанесли на постамент памятника, расположенного на пересечении улицы Маяковского и улицы Некрасова, надписи зеленой краской: "Тут все пьют. Это жаль".
"Памятник находится на балансе музея городской скульптуры. Завтра утром сотрудники отдела культуры районной администрации пойдут на место, составят акт и отправят этот акт в музей, чтобы те предприняли меры", — сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что на место направились полиция и жилкомсервис №1 Центрального района для принятия первоочередных мер, в том числе по возможной очистке памятника.
Памятник поэту Владимиру Маяковскому (скульптор Б. А. Пленкин, архитектор В. П. Литвякова) расположен в Петербурге в небольшом сквере на пересечении улиц Маяковского и Некрасова. Бюст и постамент выполнены из розового гранита.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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