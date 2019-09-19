Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку

Генпрокуратура признает доказанной вину актера Павла Устинова, которого осудили по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии . При этом ведомство считает, что приговор необходимо смягчить.

Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда, который был вынесен 16 сентября. В ведомстве отмечают, что необходимо назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Павла Устинова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима . 24-летний парень обвиняется в применении насилия к бойцу ОМОНа на акции протеста 3 августа в центре столицы.

Известные актеры запустили флешмоб в поддержку Устинова. Они публикуют видеообращения в соцсетях, а также плакат, на котором написано «Я/Мы Павел Устинов».