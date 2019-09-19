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Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку
Фото: ТАСС
Генпрокуратура признает доказанной вину актера Павла Устинова, которого осудили по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. При этом ведомство считает, что приговор необходимо смягчить.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры. В нем сообщается, что заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев внес апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. В нем идет речь об уголовном деле Павла Устинова.
Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда, который был вынесен 16 сентября. В ведомстве отмечают, что необходимо назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Павла Устинова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. 24-летний парень обвиняется в применении насилия к бойцу ОМОНа на акции протеста 3 августа в центре столицы.
Известные актеры запустили флешмоб в поддержку Устинова. Они публикуют видеообращения в соцсетях, а также плакат, на котором написано «Я/Мы Павел Устинов».
Ранее в четверг, 19 сентября, адвокат актера Анатолий Кучерена сообщил, что прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного. Заседание по данному заявлению назначено на пятницу, 20 сентября, в 12:00.
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Происшествия , Юрий Пономарев , Анатолий Кучерена , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН
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