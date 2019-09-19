В Москве курьер спас подростка от суицида

Московский курьер спас подростка

Москве курьер сервиса « Яндекс . Еда» спас 12-летнего мальчика, который хотел выпрыгнуть в окно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Татищева. Курьер ехал на самокате, когда увидел в окне второго этажа одного из домов мальчика. Тот перекрикивался с кем-то в квартире, плакал и грозил спрыгнуть вниз. Молодой человек остановился, снял обувь и полез спасать подростка: он затолкал его в квартиру, где ребенка ждала мать.

После этого курьер вышел из дома и поехал отвозить заказ.

Ранее в Москве заметили курьера, который выехал на встречную полосу на самокате, чтобы доставить заказ. Инцидент произошел на улице Красная Пресня в центре города.