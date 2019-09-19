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Московский курьер спас подростка 

Мослента 28 минут назад
В Москве курьер спас подростка от суицида
Фото: Telegram-канал Baza
В Москве курьер сервиса «Яндекс. Еда» спас 12-летнего мальчика, который хотел выпрыгнуть в окно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Татищева. Курьер ехал на самокате, когда увидел в окне второго этажа одного из домов мальчика. Тот перекрикивался с кем-то в квартире, плакал и грозил спрыгнуть вниз. Молодой человек остановился, снял обувь и полез спасать подростка: он затолкал его в квартиру, где ребенка ждала мать.
После этого курьер вышел из дома и поехал отвозить заказ.
Ранее в Москве заметили курьера, который выехал на встречную полосу на самокате, чтобы доставить заказ. Инцидент произошел на улице Красная Пресня в центре города.
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Происшествия , Яндекс , Москва
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