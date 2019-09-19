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На москвичку завели уголовное дело из-за выброшенного в окно кота 

Профиль 2 часа назад
Возбуждено уголовное дело из-за выброшенного в окно кота
Фото: РИА Новости
Столичная полиция возбудила уголовное дело против 36-летней москвички, которая выбросила в окно своего кота. По статье о жестоком обращении с животными ей может грозить до трёх лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Ранее в отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление от женщины, которая рассказала, что видела, как из окна дома в Ермолаевском переулке выбросили кошку.
Во время поквартирного обхода полицейские нашли подозреваемую. Как выяснилось, кота из окна четвёртого этажа она выбросила « из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод».
«Согласно выписке из ветеринарной клиники, животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении», — говорится в сообщении полиции.
Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». С неё взята подписка о невыезде. Максимальное наказание, которое ей может грозить, — три года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что австралийские власти приняли решение о проведении на континенте «фелиногеноцида» — уничтожения популяции одичавших кошек. Согласно планам местного правительства, к 2020 году будет убито около двух миллионов одичавших животных, которые представляют угрозу эндемичным видам фауны континента.
Кошки впервые попали в Австралию в XVII веке, быстро распространились и стали настоящей угрозой местным видам. Некогда домашних, а теперь одичавших животных обвиняют в гибели около 20 видов австралийской фауны.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
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