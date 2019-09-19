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Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Приморье 

RT на русском 1 час назад
В Приморье расследуют сообщения об избиении инвалида
Фото: РИА Новости
Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Арсеньеве, сообщает kp.ru.
«Ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися», — заявили в пресс-службе прокуратуры.
Также будет дана оценка деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что СК возьмёт под контроль дело об избиении подростка в Приморье.
URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда , Арсеньев , Приморский Край
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