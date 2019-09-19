Германия выдала России вербовщика боевиков

Германия экстрадировала в Россию вербовщика боевиков

Россию из Германии был экстрадирован 19-летний уроженец Кавказской республики, обвиняемый в вербовке россиян в незаконные вооруженные формирования Сирии . Об этом сообщает пресс-служба СК.

«На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область. В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году, находясь на территории Германии, он через соцсеть и мессенджер общался с двумя несовершеннолетними россиянами, убеждая их стать боевиками в Сирии. Подростки согласились, но были своевременно остановлены спецслужбами. Против них было возбуждено уголовное дело, а их «духовный наставник» — объявлен в розыск.