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Германия экстрадировала в Россию вербовщика боевиков 

Rambler News Service + ещё 6 39 минут назад
Германия выдала России вербовщика боевиков
Фото: РИА Новости
В Россию из Германии был экстрадирован 19-летний уроженец Кавказской республики, обвиняемый в вербовке россиян в незаконные вооруженные формирования Сирии. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область. В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году, находясь на территории Германии, он через соцсеть и мессенджер общался с двумя несовершеннолетними россиянами, убеждая их стать боевиками в Сирии. Подростки согласились, но были своевременно остановлены спецслужбами. Против них было возбуждено уголовное дело, а их «духовный наставник» — объявлен в розыск.
В апреле 2019 года стало известно, что разыскиваемый мужчина проживает в ФРГ и оттуда же вел свою пропагандистскую деятельность. В рамках сотрудничества с Интерполом его задержали по месту жительства — в городе Хузум.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Интерпол , Волгоградская Область , Германия , Сирия
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