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В Кургане вынесли приговор медработнице, похитившей препараты для больных ВИЧ и гепатитом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Медсестру осудили за кражу препаратов для больных ВИЧ
Фото: РИА Новости
В ходе следствия было установлено, что медсестра имела доступ к дорогостоящим и отпускающимся больным строго по рецепту препаратам. Воспользовавшись своим служебным положением она похитила более 400 препаратов. В документах она указывала ложную информацию о выданных лекарствах.
«В результате ее умышленных действий лечебному учреждению причинен ущерб на общую сумму более трех миллионов рублей. При обыске в помещениях, принадлежащих ее близким родственникам, оперативники обнаружили и изъяли большую часть похищенных медикаментов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия , Криминал , МВД , ФСИН , Курган
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