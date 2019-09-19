Медсестру осудили за кражу препаратов для больных ВИЧ

В Кургане вынесли приговор медработнице, похитившей препараты для больных ВИЧ и гепатитом

В ходе следствия было установлено, что медсестра имела доступ к дорогостоящим и отпускающимся больным строго по рецепту препаратам. Воспользовавшись своим служебным положением она похитила более 400 препаратов. В документах она указывала ложную информацию о выданных лекарствах.

«В результате ее умышленных действий лечебному учреждению причинен ущерб на общую сумму более трех миллионов рублей. При обыске в помещениях, принадлежащих ее близким родственникам, оперативники обнаружили и изъяли большую часть похищенных медикаментов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.