Медведь убил россиянина

На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина

Работник рыболовецкого стана на Сахалине погиб при нападении медведя, сообщили РИА Новости в отделении полиции Смирныховского района (центральная часть острова).

"Трагедия произошла в четверг днем. Еще живого мужчину с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах", который расположен недалеко от стана", — поделился собеседник.

По информации полиции, мужчина скончался при транспортировке в больницу. В районе происшествия работает оперативно-следственная группа, туда же выехали сотрудники местного лесничества.

Обстоятельства происшествия пока не смогли прокомментировать ни в полиции, ни в региональном минлесхозе.