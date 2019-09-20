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На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина 

РИА Новости + ещё 4 7 минут назад
Медведь убил россиянина
Фото: РИА Новости
Работник рыболовецкого стана на Сахалине погиб при нападении медведя, сообщили РИА Новости в отделении полиции Смирныховского района (центральная часть острова).
"Трагедия произошла в четверг днем. Еще живого мужчину с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах", который расположен недалеко от стана", — поделился собеседник.
По информации полиции, мужчина скончался при транспортировке в больницу. В районе происшествия работает оперативно-следственная группа, туда же выехали сотрудники местного лесничества.
Обстоятельства происшествия пока не смогли прокомментировать ни в полиции, ни в региональном минлесхозе.
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Происшествия , РИА Новости
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