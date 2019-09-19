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Собака спасла всю семью при пожаре в США и погибла 

News.ru 2 часа назад
Собака спасла семью при пожаре в США
Фото: Reuters
В американском штате Флорида семье удалось спастись при пожаре благодаря псу породы джек-рассел-терьер.
Возгорание в доме началось ночью, датчик дыма издал несколько звуков и заглох. Люди, подумали, что беспокоиться не о чем, и продолжили спать. Собака Лероя Батлера по кличке Зиппи включила собственную сирену — она стала носиться по комнатам и будить хозяев лаем. Вскоре потолок и мебель были объяты огнём, сообщает FOX 13.
Жильцам удалось благополучно выбраться на улицу, но собака осталась внутри. Батлер попытался вернуться в дом, чтобы забрать её, но его остановил пожарный. Самостоятельно покинуть помещение пёс не смог — пламя было слишком большим, а он — слишком маленьким. Когда возгорание было потушено, спасать Зиппи стало слишком поздно — к тому времени он задохнулся.
Ранее News.ru писал, что в Архангельске алабай спас дом от пожара. Собака по кличке Нария почуяла гарь и обратила на это внимание своих хозяев, которые уже ложились спать.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , США
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