Собака спасла семью при пожаре в США

Собака спасла всю семью при пожаре в США и погибла

В американском штате Флорида семье удалось спастись при пожаре благодаря псу породы джек-рассел-терьер.

Возгорание в доме началось ночью, датчик дыма издал несколько звуков и заглох. Люди, подумали, что беспокоиться не о чем, и продолжили спать. Собака Лероя Батлера по кличке Зиппи включила собственную сирену — она стала носиться по комнатам и будить хозяев лаем. Вскоре потолок и мебель были объяты огнём, сообщает FOX 13.

Жильцам удалось благополучно выбраться на улицу, но собака осталась внутри. Батлер попытался вернуться в дом, чтобы забрать её, но его остановил пожарный. Самостоятельно покинуть помещение пёс не смог — пламя было слишком большим, а он — слишком маленьким. Когда возгорание было потушено, спасать Зиппи стало слишком поздно — к тому времени он задохнулся.

Ранее News.ru писал, что в Архангельске алабай спас дом от пожара. Собака по кличке Нария почуяла гарь и обратила на это внимание своих хозяев, которые уже ложились спать.