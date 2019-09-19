Российский подросток метнул нож в школьного психолога

В школе села Пивань Комсомольского района Хабаровского края подросток ранил ножом сотрудницу учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону, передает ТАСС.

«Поступило сообщение о получении телесных повреждений сотрудником школы — женщиной — в результате инцидента с участием мальчика. Идет разбирательство», — сказали в ведомстве.

Агентство «Хабаровский край сегодня» уточняет, что пострадавшая — школьный психолог. Нож попал ей в лоб, но травма несерьезная.

13-летний ученик состоит на учете в полиции и находится на домашнем обучении. В день инцидента он пришел на встречу с психологом. По словам учителей, раньше агрессии подросток не проявлял.

«Никакого умышленного нападения не было, бросок ножа у несовершеннолетнего получился случайным», — сказали журналистам в районной администрации.

Руководство школы от комментариев отказалось, сообщив, что «все, кому надо, о случившемся знают».

17 сентября студент первого курса петербургского колледжа судостроения во время занятий ударил ножом в живот своего однокурсника во время ссоры. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.