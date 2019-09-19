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Российский подросток метнул нож в школьного психолога 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Подросток метнул нож в школьного психолога
Фото: РИА Новости
В школе села Пивань Комсомольского района Хабаровского края подросток ранил ножом сотрудницу учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону, передает ТАСС.
«Поступило сообщение о получении телесных повреждений сотрудником школы — женщиной — в результате инцидента с участием мальчика. Идет разбирательство», — сказали в ведомстве.
Агентство «Хабаровский край сегодня» уточняет, что пострадавшая — школьный психолог. Нож попал ей в лоб, но травма несерьезная.
13-летний ученик состоит на учете в полиции и находится на домашнем обучении. В день инцидента он пришел на встречу с психологом. По словам учителей, раньше агрессии подросток не проявлял.
«Никакого умышленного нападения не было, бросок ножа у несовершеннолетнего получился случайным», — сказали журналистам в районной администрации.
Руководство школы от комментариев отказалось, сообщив, что «все, кому надо, о случившемся знают».
17 сентября студент первого курса петербургского колледжа судостроения во время занятий ударил ножом в живот своего однокурсника во время ссоры. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Хабаровский Край
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