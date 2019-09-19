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В рубашке родилась: дерево упало и чуть не убило девушку в Ростове 

ТК «Звезда» 1 час назад
Дерево упало на девушку в Ростове
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
Случай произошел на улице Пушкинская у дома №5.
В Ростове-на-Дону ураган повалил на землю дерево, которое чудом не придавило проходившую девушку. Инцидент произошел на улице Пушкинская у дома №5.
На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, как девушка переходит проезжую часть, а когда оказывается на тротуаре, шквалистый ветер ломает дерево, и оно падает рядом с ней.
Накануне по городу пронеслась мощная буря. Порывы ветра достигали 25-29 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев и рекламные конструкции. Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия стихии.
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