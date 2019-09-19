Дерево упало на девушку в Ростове

В рубашке родилась: дерево упало и чуть не убило девушку в Ростове

Случай произошел на улице Пушкинская у дома №5.

В Ростове-на-Дону ураган повалил на землю дерево, которое чудом не придавило проходившую девушку. Инцидент произошел на улице Пушкинская у дома №5.

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, как девушка переходит проезжую часть, а когда оказывается на тротуаре, шквалистый ветер ломает дерево, и оно падает рядом с ней.

Накануне по городу пронеслась мощная буря. Порывы ветра достигали 25-29 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев и рекламные конструкции. Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия стихии.