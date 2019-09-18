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Россиянин купил землю для участка и нашел в ней черепа 

Lenta.ru 45 минут назад
Россиянин купил землю для участка и нашел в ней черепа
Фото: Lenta.ru
Житель Адыгеи обнаружил в купленной для своего участка земле человеческие черепа. Об этом сообщается на сайте телеканала «Россия. Кубань».
По информации Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Адыгея, в грунте были найдены два черепа и не менее десяти фрагментов останков. Экспертиза установила, что захоронениям не менее 50 лет.
Позже выяснилось, что купленную землю привезли со строительной площадки в Краснодаре. На ней также были обнаружены фрагменты человеческих костей, которые захоронили много лет назад. Отмечается, что рядом с площадкой находится кладбище. Это и объясняет происхождение останков, заключило следствие.
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Происшествия , Республика Адыгея
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