Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс

Пилот авиакомпании Azur Air устроил дебош в аэропорту Тюмени , попал в отделение полиции и пропустил свой рейс.

Как сообщает Life.ru, у пилота были выходные дни, он употреблял алкоголь, а затем явился в аэропорт и устроил дебош, попав в полицию. Из отделения он позвонил в отдел планирования полетов авиакомпании и попросил перенести его вылет в Сургут пассажиром, откуда он затем должен был в качестве пилота выполнить рейс в Анталью.

В правоохранительных органах Тюмени подтвердили задержание пилота за дебош в аэропорту. Полицейские отметили, что мужчина был сильно пьян. На него составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

В пресс-службе Azur Air сообщили, что в курсе инцидента. Пилот отстранен от участия в полетах и вызван в Москву для внутреннего разбирательства.

В пресс-службе также отметили, что ни один рейс авиакомпании не был задержан или отменен по причине неявки пилота. В компании также заверили, что экипаж самолетов проходит медицинское освидетельствование перед каждым рейсом.