Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс 

Рамблер + ещё 9 20 минут назад
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс
Фото: Pixabay.com
Пилот авиакомпании Azur Air устроил дебош в аэропорту Тюмени, попал в отделение полиции и пропустил свой рейс.
Как сообщает Life.ru, у пилота были выходные дни, он употреблял алкоголь, а затем явился в аэропорт и устроил дебош, попав в полицию. Из отделения он позвонил в отдел планирования полетов авиакомпании и попросил перенести его вылет в Сургут пассажиром, откуда он затем должен был в качестве пилота выполнить рейс в Анталью.
В правоохранительных органах Тюмени подтвердили задержание пилота за дебош в аэропорту. Полицейские отметили, что мужчина был сильно пьян. На него составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.
В пресс-службе Azur Air сообщили, что в курсе инцидента. Пилот отстранен от участия в полетах и вызван в Москву для внутреннего разбирательства.
В пресс-службе также отметили, что ни один рейс авиакомпании не был задержан или отменен по причине неявки пилота. В компании также заверили, что экипаж самолетов проходит медицинское освидетельствование перед каждым рейсом.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Комментарии1
Происшествия , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересмотрена эволюция человека
Пересмотрена эволюция человека
Умер актер Сергей Афанасьев
Умер актер Сергей Афанасьев
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности58
Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Заворотнюк готовят к удалению опухоли13
Появилось видео расстрела полицейского в Москве
Появилось видео расстрела полицейского в Москве27
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение