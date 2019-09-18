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Московский суд назначил арест адвокату Хасавову 

News.ru 1 час назад
Московский суд назначил арест адвокату Хасавову
Фото: АГН Москва
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца управляющего адвокатского бюро «Дагир Хасавов и партнёры» Дагира Хасавова.
Юриста обвиняют в воспрепятствовании правосудию. Как передаёт РИА Новости, во вторник, 17 сентября, Хасавова задержали в Лефортовском суде, куда адвокат пришёл защищать Раюдина Юсуфова — заместителя бывшего дагестанского премьер-министра Абдусамада Гамидова, также клиента Хасавова.
Следствие считает, что адвокат, действуя в составе организованной группы, принуждал потерпевшего к даче ложных показаний путём шантажа. Свою вину Хасавов признавать отказался.
News.ru ранее сообщил, что процесс по избранию меры пресечения Дагиру Хасавову прошёл в закрытом режиме. Сторона обвинения посчитала, что это поможет обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по этому делу.
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Происшествия , Дагир Хасавов , Москва
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