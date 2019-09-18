Московский суд назначил арест адвокату Хасавову

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца управляющего адвокатского бюро « Дагир Хасавов и партнёры» Дагира Хасавова.

Юриста обвиняют в воспрепятствовании правосудию. Как передаёт РИА Новости, во вторник, 17 сентября, Хасавова задержали в Лефортовском суде, куда адвокат пришёл защищать Раюдина Юсуфова — заместителя бывшего дагестанского премьер-министра Абдусамада Гамидова, также клиента Хасавова.

Следствие считает, что адвокат, действуя в составе организованной группы, принуждал потерпевшего к даче ложных показаний путём шантажа. Свою вину Хасавов признавать отказался.

News.ru ранее сообщил, что процесс по избранию меры пресечения Дагиру Хасавову прошёл в закрытом режиме. Сторона обвинения посчитала, что это поможет обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по этому делу.