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Очевидец рассказала о перестрелке у московского метро 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
«Когда вели, убили»: подробности перестрелки в Москве
Фото: ТАСС
Женщина, которая стала невольным свидетелем произошедшего у станции метро "Рязанский проспект", рассказала о случившемся. Об этом она сообщила РЕН ТВ.
В среду, 18 сентября, полицейские, проводив операцию по задержанию подозреваемого во взятке коллеги, открыли огонь у одной из станций метро.
По ее словам, полицейские пытались задержать коллегу за воровство.
"Когда кого-то вели, убили", — добавила женщина.
Ранее сообщалось, что расстрелявший коллег полицейский подозревался во взятке в размере 2 тыс. рублей.
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Происшествия , РЕН ТВ
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