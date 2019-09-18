«Когда вели, убили»: подробности перестрелки в Москве

Очевидец рассказала о перестрелке у московского метро

Женщина, которая стала невольным свидетелем произошедшего у станции метро "Рязанский проспект", рассказала о случившемся. Об этом она сообщила РЕН ТВ.

В среду, 18 сентября, полицейские, проводив операцию по задержанию подозреваемого во взятке коллеги, открыли огонь у одной из станций метро.

По ее словам, полицейские пытались задержать коллегу за воровство.

"Когда кого-то вели, убили", — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что расстрелявший коллег полицейский подозревался во взятке в размере 2 тыс. рублей.