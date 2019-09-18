Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам акций

Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций

Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция отменила штраф в 17 тысяч рублей для Андрея Рюрина из-за нарушений при рассмотрении дела. Протокол был составлен за акцию 3 августа.

Такое же решение суд вынес в отношении задержанного на акции 27 июля Ильи Назарова , он был оштрафован на 15 тысяч рублей.