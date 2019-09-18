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Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам акций
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Апелляционная инстанция отменила штраф в 17 тысяч рублей для Андрея Рюрина из-за нарушений при рассмотрении дела. Протокол был составлен за акцию 3 августа.
Такое же решение суд вынес в отношении задержанного на акции 27 июля Ильи Назарова, он был оштрафован на 15 тысяч рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Происшествия , Илья Назаров , Мосгордума , Мосгорсуд , СКР , РИА Новости
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