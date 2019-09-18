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Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя и прогнала его 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
В Великобритании вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и потребовал отдать ему наличность, но сбежал после того, как 11-летняя девочка закидала его хлебом. Об этом сообщает Metro.
Мужчина в маске зашел в супермаркет в графстве Западный Суссекс и, угрожая ножом, потребовал у сотрудников отдать ему деньги из кассы. Его заметила 11-летняя девочка и начала кидать в него все, что попалось под руку, в том числе буханку хлеба и бутылки с сиропом. Нападавший не выдержал натиска и сбежал из магазина, ничего не взяв.
В ходе нападения на супермаркет никто не пострадал. Полиция разыскивает нападавшего и опасается, что он может снова попробовать ограбить магазин. Сотрудники правоохранительных органов опросили людей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый был одет в зеленую спортивную куртку с капюшоном, черную бейсболку и синие джинсы. Его лицо было закрыто шарфом.
Ранее сообщалось, что в американском городе Тампа, штат Флорида, грабитель ворвался в дом одного из местных жителей и приготовил себе завтрак. Когда владелец дома спустился на кухню, взломщик ничуть не смутился и заявил хозяину, чтобы он «шел дальше спать».
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Происшествия , Видео , МВД , Великобритания
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