Полиция изъяла гранату у подростка из Воронежа

У воронежского 17-летнего подростка дома нашли марихуану и ручную гранату

17-летнего подростка из Россошанского района будут судить за хранение наркотиков и взрывных веществ у себя дома.

По данным СК, 30 июня в лесу паренек нашел марихуану и ручную гранату, сохранившуюся со времен Великой Отечественной войны. Он забрал их домой. Запрещенные предметы позже нашли и изъяли правоохранители.

«На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину в полном объёме», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Теперь судьбу подростка решит суд. Наказание по этой статье серьезное — до 10 лет колонии.