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У воронежского 17-летнего подростка дома нашли марихуану и ручную гранату 

Новости Воронежа 22 минуты назад
Полиция изъяла гранату у подростка из Воронежа
Фото: РИА Новости
17-летнего подростка из Россошанского района будут судить за хранение наркотиков и взрывных веществ у себя дома.
По данным СК, 30 июня в лесу паренек нашел марихуану и ручную гранату, сохранившуюся со времен Великой Отечественной войны. Он забрал их домой. Запрещенные предметы позже нашли и изъяли правоохранители.
«На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину в полном объёме», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.
Теперь судьбу подростка решит суд. Наказание по этой статье серьезное — до 10 лет колонии.
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