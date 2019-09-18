Со смартфоном в руке: 9-летняя россиянка погибла от удара током

Девятилетняя девочка из Сургута погибла от удара электрическим током, пока принимала ванную со смартфоном в руке, сообщает Следственный комитет по ХМАО . По предварительным данным, гаджет был подключен к сети, когда потерпевшая попыталась выдернуть его из розетки, что привело к летальному исходу.

9-летняя жительница Сургута получила смертельный удар электрическим током, пока принимала ванну, сообщает Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу. Школьница держала в руке мобильный телефон, который в это время стоял на подзарядке.

«По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки», — сообщили в пресс-службе СК.

По информации регионального телеканала «Сургут 24», погибшая третьеклассница не пошла в школу по состоянию здоровья. С ней осталась ее старшая сестра, которая в обед отлучилась из дома, чтобы сходить на работу к матери. В это время 9-летняя девочка пошла в ванную, прихватив с собой мобильный телефон и зарядку. Старший ребенок вернулся спустя 40 минут и обнаружил сестру в воде без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка.

Известно, что погибшая воспитывалась в неполной, но благополучной семье — кроме нее, мать воспитывала еще дочь и сына. Семья не стояла на учете в органах профилактики.

Подобные случаи, когда удар током от смартфона уби