«Гай-гуй спасай Россию»: скандал в столичном метро

Ряд пользователей приложения MT_Free получили одновременно несколько десятков сообщений с текстом: «Йоу. Гай-гуй спасай Россию !».

Разработчик приложения, оператор сети Wi-Fi в Московском метрополитене «Максима Телеком» заявил, что взлома приложения MT_Free не было.

Причины массовой рассылки пуш-уведомлений с призывами спасать Россию в компании назвать затруднились.

Разработчики заявили, что работают над установлением причины сбоя.

Рассылка приложения MT_Free временно отключена.

«Максима Телеком» — оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в наземном транспорте и нескольких региональных аэропортах.