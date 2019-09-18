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«Гай-гуй спасай Россию»: скандал в столичном метро 

Рамблер + ещё 12 17 минут назад
«Гай-гуй спасай Россию»: скандал в столичном метро
Фото: РИА Новости
Ряд пользователей приложения MT_Free получили одновременно несколько десятков сообщений с текстом: «Йоу. Гай-гуй спасай Россию!».
Разработчик приложения, оператор сети Wi-Fi в Московском метрополитене «Максима Телеком» заявил, что взлома приложения MT_Free не было.
Причины массовой рассылки пуш-уведомлений с призывами спасать Россию в компании назвать затруднились.
Разработчики заявили, что работают над установлением причины сбоя.
Рассылка приложения MT_Free временно отключена.
«Максима Телеком» — оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в наземном транспорте и нескольких региональных аэропортах.
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