Отдал на растерзание? Как физрук обошелся с первоклассником

Ударил и отдал на растерзание: за что физрук издевался над первоклассником

Красноярске следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что в местной школе учитель физкультуры ударил первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Об инциденте в школе №16 журналистам рассказала мать избитого 7-летнего мальчика. По ее словам, сын плохо вел себя на уроке, за что учитель ударил его и отчитал перед всем классом. При этом другие дети стали также нападать на одноклассника, но преподаватель не стал их останавливать, передает «ТВК Красноярск».

По данным телекомпании, учитель физкультуры заявил, что ударил ребенка, потому что тот баловался во время занятия и нарушал технику безопасности.

На данный момент преподаватель отстранен от работы. По факту инцидента городское управление образования и руководство школы начали собственную проверку.

«По факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя», — сказал РИА «Новости» сотрудник управления образования Красноярска, добавив, что учитель принес извинения маме мальчика.

При этом педагог отрицает, что одноклассники ребенка избили его. Эта информация появилась в СМИ со слов матери ребенка, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области перед судом предстанет учитель английского языка, которая ударила ученика головой о столешницу.

Как установило следствие, 26 сентября прошлого года преподаватель во время урока английского языка возмутилась тем, что пятиклассник плохо знает ее предмет. Она схватила 11-летнего мальчика за затылок и ударила головой о столешницу. После этого преподаватель несколько раз ударила мальчика по голове учебником. По данным следствия, ребенку были «причинены моральные страдания и физическая боль». В отношении 52-летнего учителя было возбуждено уголовное дело «О ненадлежащем исполнении педагогическим работником обязанностей, соединенном с жестоким обращением». По статье 156 УК РФ женщине грозит до трех лет лишения свободы.

После проверки учителя уволили из образовательного учреждения в связи с применением насильственных методов воспитания. При этом женщина свою вину не признала.

В июле этого года в Воронежской области на 30 тыс. рублей оштрафовали бывшего учителя труда, который обжег ученика горячим утюгом и ударил гладильной доской. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2019 года учитель школы попытался успокоить шумевшего на уроке пятиклассника, однако когда мальчик не послушался. В результате мужчина обжег его утюгом — ребенок получил ожоги 1-й и 2-й степени.

«На последнем уроке труда (технология) дети плохо себя вели и довели учителя. Учитель более 30 лет в школе отработал, не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провел по спине», — рассказал РИА «Новости» представитель главного управления МВД по региону.

Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. На учителя завели уголовное дело.

В департаменте образования, науки и молодежной политики по региону сообщили, что после случившегося 61-летний учитель сразу написал заявление по собственному желанию и добровольно выплатил семье 50 тыс. рублей за моральный ущерб.

СМИ регулярно сообщают об инцидентах, когда школьные учителя срываются на учениках. Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала «Газете.Ru», что в настоящее время растет непонимание между учениками и педагогами.

«На них (учителей) влияет и глобальная цифровизация — в ней школьники чувствуют себя аборигенами, а учителя скорее мигрантами. Кроме того, растет непонимание между педагогами и детьми — на Западе учителя уже давно перешли в позиции наставников, в то время как у нас они — по-прежнему своего рода диктаторы», — пояснила эксперт.

Она добавила, что педагоги пока не согласны с тем, чтобы поменять свою позицию и стать модераторами учебного процесса. Кроме того, современные ученики требуют диалога с ними, а большинство российских учителей привыкли «вести уроки фронтально: мол, я объясняю, а вы слушаете, и говорите только тогда, когда я скажу». Поскольку такая модель разрушается, это и приводит к профессиональному выгоранию, уверена Абанкина.