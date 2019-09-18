Полиция задержала стрелявшего на Варшавском шоссе

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины в дорожном конфликте на Варшавском шоссе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице. «В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась гражданка. Женщина рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу.

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