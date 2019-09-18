Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины в дорожном конфликте на Варшавском шоссе 

Агентство «Москва» + ещё 4 2 часа назад
Полиция задержала стрелявшего на Варшавском шоссе
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.
«В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась гражданка. Женщина рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Агентство «Москва»: последние новости
СК попросил арестовать столичного адвоката Д.Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию СК попросил арестовать столичного адвоката Д.Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию «МаксимаТелеком» не подтвердила взлом своего приложения после рассылки сообщений «Гай-гуй спасай Россию!» «МаксимаТелеком» не подтвердила взлом своего приложения после рассылки сообщений «Гай-гуй спасай Россию!» Суд изъял у экс-главы Клинского района А.Постриганя имущество на 9 млрд руб. Суд изъял у экс-главы Клинского района А.Постриганя имущество на 9 млрд руб.
Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва"
Читайте также