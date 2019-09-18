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Псалтырь и часы бывшего политика пустят с молотка 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Псалтырь и часы бывшего политика пустят с молотка
Фото: РИА Новости
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проведет электронные торги имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на торги выставлены псалтырь 1779 года, наручные часы и автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска.
Начальная цена псалтыря установлена в 2 тысячи рублей, для часов Blancpain Aqua Lung — в 552 тысячи рублей, для автомобиля — 901 тысяча рублей.
В 2018 году Никита Белых был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгайера.
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