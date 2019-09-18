Псалтырь и часы бывшего политика пустят с молотка

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на торги выставлены псалтырь 1779 года, наручные часы и автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска.

Начальная цена псалтыря установлена в 2 тысячи рублей, для часов Blancpain Aqua Lung — в 552 тысячи рублей, для автомобиля — 901 тысяча рублей.

В 2018 году Никита Белых был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгайера.