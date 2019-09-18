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Полиция задержала челябинца, облившего зеленкой офис «Единой России» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Челябинца задержали за порчу офиса «Единой России»
Фото: РИА Новости
Специалисты изучили видеозаписи с камер наблюдения. Обнаружить нарушителя удалось благодаря видеокамере, расположенный в одной из аптек города.
«Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску совместно с коллегами из городского Управления МВД установили и задержали подозреваемого», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД города.
Задержанным оказался 37-летний местный житель Челябинска. Советский районный суд назначил мужчине административный арест на трое суток. Напомним, что инцидент произошел 13 сентября. Мужчина облил флаконом с «зеленкой» вход и вывеску партии «Единая Россия». Жидкостью оказалось залито все вокруг, в том числе камера видеонаблюдения и лестница.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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Происшествия , Криминал , Единая Россия , МВД , ФедералПресс , Челябинск
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