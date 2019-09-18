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В Японии более 4 тысяч человек госпитализированы с тепловыми ударами 

Российская Газета 49 минут назад
В Японии более 4 тысяч человек госпитализированы
Фото: ТАСС
В Японии за минувшую неделю 4234 человека были госпитализированы с тепловыми ударами. По данным медиков, традиционно большинство пострадавших — это пожилые люди, которые из экономии не включают дома кондиционеры.
Для сентября такие цифры являются высокими, сообщает ТАСС, ссылаясь на главное пожарное управление страны, выполняющее функции МЧС и скорой помощи. В этом году в Японии от жары скончались около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.
Сейчас во многих регионах Японии по-прежнему стоит жаркая погода. Температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия. Власти призывают жителей и туристов носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться долго на солнце.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Япония
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