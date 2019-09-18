Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: самолет Air China после вылета в Пекин вернулся в Вашингтон из-за возгорания 

ТАСС 1 час назад
Самолет Boeing-777 китайской авиакомпании Air China, направлявшийся в Пекин из Вашингтона, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Об этом сообщил в среду информационный портал Sina.
По его данным, ЧП произошло в 16:39 по времени восточного побережья (00:39 мск) на борту самолета, который через один час и 15 минут после возгорания вернулся в аэропорт американской столицы. При посадке лайнер сбросил топливо.
О пострадавших на борту не сообщается. Причины происшествия выясняются.
ТАСС: последние новости
Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей СМИ: скоростной катер разбился в Венецианской лагуне СМИ: скоростной катер разбился в Венецианской лагуне
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность219
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ81
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы1
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»197
Сноуден рассказал о предложении ФСБ
Сноуден рассказал о предложении ФСБ5
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение