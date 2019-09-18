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Три человека погибли при крушении катера в Венецианской лагуне 

News.ru + ещё 1 21 минуту назад
Скоростной катер разбился в Венецианской лагуне
Фото: globallookpress.com
Известный итальянский конструктор и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне.
Как сообщает ТАСС, вместе с ним погибли ещё два человека, которые были в катере, который налетел на насыпь вблизи острова Лидо. Кроме того, ранение получил ещё один пассажир судна.
Отмечается, что 76-летний Буцци пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции. Его катер мог развивать скорость до 130 км/ч.
Как ранее писал News.ru, в Крыму 5 сентября затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всех, за исключением одной женщины, 1959 года рождения, удалось спасти.
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