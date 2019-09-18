Скоростной катер разбился в Венецианской лагуне

Три человека погибли при крушении катера в Венецианской лагуне

Известный итальянский конструктор и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне.

Как сообщает ТАСС, вместе с ним погибли ещё два человека, которые были в катере, который налетел на насыпь вблизи острова Лидо. Кроме того, ранение получил ещё один пассажир судна.

Отмечается, что 76-летний Буцци пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции. Его катер мог развивать скорость до 130 км/ч.

Как ранее писал News.ru, в Крыму 5 сентября затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всех, за исключением одной женщины, 1959 года рождения, удалось спасти.