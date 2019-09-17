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Российские тюремщики избили заключенных за вскрытые вены 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Тюремщики избили заключенных за вскрытые вены
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Арестанты калининградской колонии N8 вскрыли себе вены, после чего были избиты тюремщиками. Письмо с их жалобой опубликовано на сайте правозащитной организации Gulagu.net.
Авторы обращения описали, как заключенные нанесли себе ранения в надежде привлечь внимание надзорных и контролирующих ведомств. По их словам, жалобы за пределы колонии не уходят, а «неугодные администрации» месяцами сидят в штрафном изоляторе (ШИЗО).
На следующий день всех осужденных строгого режима, находящихся в ШИЗО, в том числе пострадавших, якобы выводили по одному в прогулочные дворики, где нет камер наблюдения. Там их заставляли принять «безопасное положение», после чего избивали кулаками, ногами, а также применяли в отношении них электрошокеры и резиновые дубинки.
В ответ на запрос издание «Север. Реалии» врио начальника регионального УФСИН Евгений Буркин сообщил, что «акт членовредительства, носящий демонстративно-шантажный характер, совершили трое заключенных», каждому из которых оказали медицинскую помощь. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Также он отметил, что в штрафной изолятор мужчины были помещены за систематические нарушения режима отбывания наказания и отказ выполнять законные требования администрации колонии. С осужденными уже провели беседу сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и УФСИН, при этом жалоб и заявлений о незаконном применении физической силы не поступало.
Между тем в прокуратуре изданию сообщили, что ранивших себя арестантов, было не трое, а шестеро.
22 апреля сообщалось, что в Иркутской области заключенного, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней, госпитализировали из СИЗО-5 с отрезанным языком и вскрытыми венами.
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Комментарии4
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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