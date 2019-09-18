В центре Москвы задержан подозреваемый в грабеже

В центре Москвы оперативники задержали подозреваемого в грабеже

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона путем грабежа» — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина

В полицию с заявлением обратилась 23-летняя жительница Подмосковья. Девушка сообщила, что на Покровском бульваре неизвестный нанес ей несколько ударов в область лица и предплечья, после чего похитил мобильный телефон, стоимостью 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Чистопрудном бульваре задержали подозреваемого — 18-летнего приезжего мужчину. Злоумышленник сбыл похищенный телефон, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.