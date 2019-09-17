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Российский депутат вышел с заседания и умер 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Российский депутат вышел с заседания и умер
Фото: Ruspekh.ru
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер сразу после того, как покинул заседание комитета краевого парламента. Об этом сообщает Ura.ru во вторник, 17 сентября.
«Сегодня Шалаев присутствовал на заседании комитета по социальной политике, депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошел пообедать», — рассказал Ura.ru источник в законодательном собрании. «Ему стало плохо, похоже, инфаркт», — добавил он.
По предварительной информации, Шалаев скончался в кафе «Хуторок», которое находится напротив здания краевого парламента. Смерть депутата подтвердила также его помощница Светлана Стародумова, однако отказалась от комментариев до окончания судебно-медицинской экспертизы.
Шалаеву было 53 года. Он уроженец Березников Пермского края. Он был избран депутатом законодательного собрания Пермского края 18 сентября 2016 года. До этого Шалаев являлся председателем первичной профсоюзной организации химической компании «Сильвинит». По информации сайта краевого заксобрания, у депутата есть супруга и двое детей.
8 сентября, в единый день голосования, сообщалось, что в Волгограде кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков приехал на один из избирательных участков, чтобы проверить чистоту выборного процесса, и умер из-за проблем с сердцем.
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Комментарии
Происшествия , КПРФ , Уралкалий , Пермский Край
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