Российский депутат вышел с заседания и умер

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер сразу после того, как покинул заседание комитета краевого парламента. Об этом сообщает Ura.ru во вторник, 17 сентября.

«Сегодня Шалаев присутствовал на заседании комитета по социальной политике, депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошел пообедать», — рассказал Ura.ru источник в законодательном собрании. «Ему стало плохо, похоже, инфаркт», — добавил он.

По предварительной информации, Шалаев скончался в кафе «Хуторок», которое находится напротив здания краевого парламента. Смерть депутата подтвердила также его помощница Светлана Стародумова, однако отказалась от комментариев до окончания судебно-медицинской экспертизы.

Шалаеву было 53 года. Он уроженец Березников Пермского края. Он был избран депутатом законодательного собрания Пермского края 18 сентября 2016 года. До этого Шалаев являлся председателем первичной профсоюзной организации химической компании «Сильвинит» . По информации сайта краевого заксобрания, у депутата есть супруга и двое детей.