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«Дети хотели меня убить»: женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей 

Вести.Ru 3 часа назад
Женщина объяснила, зачем сбросила с моста детей
Фото: МК
28-летняя женщина, которая сбросила на юго-востоке Москвы с моста своих дочерей, объяснила причины своего поступка.
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
Трагический инцидент произошел вечером 16 сентября. Женщина на Некрасовском мосту в Москве вела себя неадекватно, разговаривала с отсутствующим человеком, держалась за нож и толкала собственных детей на проезжую часть. Прохожие пытались вмешаться, но неадекватная гражданка схватила дочерей и с криком "Я их убью" перебросила через перила эстакады. Дети выжили, но получили травмы.
На допросе женщина рассказала, зачем совершила столь непонятный и жестокий поступок, сообщает РЕН. По словам допрашиваемой, дети хотели ее убить.
В настоящее время женщина помещена в психиатрическую больницу. Назначен ряд экспертиз, который поможет оценить состояние здоровья матери девочек. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей.
Известно, что женщина ранее наблюдалась у психиатра, а выходка подобного плана была уже не первой в ее жизни.
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Происшествия , Москва
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