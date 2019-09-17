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У подмосковного чиновника изъяли имущество на 9 млрд 

Рамблер + ещё 13 5 минут назад
Клинский суд изъял имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя в размере 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд рублей.
В частности, изъяты здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов и земли лесного фонда.
По данным Генпрокуратуры, Постригань при помощи родственников и других подручных переводил в личную собственность государственное имущество, объекты недвижимости, а также оформлял на себя некоторые ликвидные активы. В 2002-2018 годах он оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей, в 2002-2017 годах присвоил свыше двух тысяч объектов недвижимости Клинского района Московской области стоимостью 9 млрд рублей.
Ранее в отношении Постриганя были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ), а также о мошенничестве, присвоении и растрате 43 млн рублей, легализации имущества, добытого преступном путем. Вместе с Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков.
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Происшествия , Видео , Криминал , Московская область
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