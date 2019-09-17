Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу на скутере и прославился 

Lenta.ru 55 минут назад
Мужчина проехал по курортному городу на скутере с бездыханным телом пьяной туристки и прославился в сети. Видеозапись произошедшего опубликовал в Twitter один из очевидцев. На его пост обратило внимание издание The Sun.
Twitter
На ролике лысый загорелый мужчина в желтой футболке, который предположительно является супругом пьяной туристки, что лежит сзади, везет ее по оживленной улице испанского курорта Бенидорм. Прохожие снимают на камеру происходящее, кричат и смеются.
Видео моментально стало вирусным и набрало больше 1,5 миллиона просмотров, около 33 тысяч лайков и восемь тысяч репостов.
«Ну и кто сказал, что романтика умерла?» — шутил один комментатор под постом. «Вообще-то это неплохой способ вернуться обратно в отель», — отметил другой пользователь. «Меня жутко смущает поведение британцев за границей. Именно поэтому испанцы борются с туристами, ребята», — негодовал третий подписчик.
Отмечается, что с марта езда на скутерах по городу Бенидорм была официально запрещена местными властями. Штраф за нарушение закона составит 430 фунтов стерлингов (около 34 тысяч рублей).
Последние новости
Нефти предсказали серьезный обвал Нефти предсказали серьезный обвал Россиян предупредили о вторжении холода Россиян предупредили о вторжении холода Заворотнюк перенесла серьезную операцию Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Комментарии
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских пограничников напали в Японском море
На российских пограничников напали в Японском море98
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО5
Умер Валерий Успенский
Умер Валерий Успенский1
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Путин назвал Израиль русскоязычным государством19
Переименование Крыма взбесит Украину
Переименование Крыма взбесит Украину16
Видео
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
01:54
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
02:45
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
Армия Катастрофы
В Подмосковье выпал снег
00:09
В Подмосковье выпал снег
Погода Общество
Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу
00:14
Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу
Происшествия
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
01:02
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Украина В мире
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
00:15
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Политика
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
01:48
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
Шоу-бизнес
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение