Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу на скутере и прославился

Мужчина проехал по курортному городу на скутере с бездыханным телом пьяной туристки и прославился в сети. Видеозапись произошедшего опубликовал в Twitter один из очевидцев. На его пост обратило внимание издание The Sun.

Twitter

На ролике лысый загорелый мужчина в желтой футболке, который предположительно является супругом пьяной туристки, что лежит сзади, везет ее по оживленной улице испанского курорта Бенидорм. Прохожие снимают на камеру происходящее, кричат и смеются.

Видео моментально стало вирусным и набрало больше 1,5 миллиона просмотров, около 33 тысяч лайков и восемь тысяч репостов.

«Ну и кто сказал, что романтика умерла?» — шутил один комментатор под постом. «Вообще-то это неплохой способ вернуться обратно в отель», — отметил другой пользователь. «Меня жутко смущает поведение британцев за границей. Именно поэтому испанцы борются с туристами, ребята», — негодовал третий подписчик.

Отмечается, что с марта езда на скутерах по городу Бенидорм была официально запрещена местными властями. Штраф за нарушение закона составит 430 фунтов стерлингов (около 34 тысяч рублей).