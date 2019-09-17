Подозреваемого в изнасиловании врача задержали

СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове

СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове

«Проведено опознание подозреваемого потерпевшей. Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении неё противоправное деяние», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.

По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.

Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.

Ранее стало известно о госпитализации пострадавшей.