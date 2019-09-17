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СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове 

RT на русском 1 час назад
Подозреваемого в изнасиловании врача задержали
Фото: РИА Новости
В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
«Проведено опознание подозреваемого потерпевшей. Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении неё противоправное деяние», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.
По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.
Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.
Ранее стало известно о госпитализации пострадавшей.
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Происшествия , СКР , Саратов
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